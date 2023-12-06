Elbistan'da hasarlı bina yıkımında skandal hata: Bu kafa yeni ev yapsa ne olacak?

Yeni yılın gelmesine haftalar kalmışken 2023'ün hafızalardan silinmeyecek anısı deprem oldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremleri, Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da birçok şehirde yıkıma ve can kayıplarını yol açtı.

6 Şubat depremleri nedeniyle 50 bin 783 kişi ölmüş, 107 bin 204 kişi yaralanmış, 297 kişi ise kaybolmuştu.

Özellikle Kahramanmaraş ve Hatay, yıkımın en yoğun yaşandığı illerin başında geliyor.

Maraş'ın Elbistan ilçesi depremin yıkımını en çok hisseden yerlerden biri.

BİNA YIKIMI BAŞKA YIKIMA YOL AÇACAKTI

Elbistan'da, depremde ağır hasar alan bir binanın yıkımı sırasında skandal denecek bir hata yapıldı.

Sosyal medyada Mehmet Deprem'in paylaştığı görüntülerde, binayı boş alana doğru kontrollü bir alana doğru yıkmak yerine, başka binaların ve yolun olduğu tarafa doğru yıkıldığı görüldü.

Hasarlı bina yolun üstüne devrildi ve karşısındaki binaları da etkiledi.

X(eski Twitter) platformunda paylaşılan görüntüler tepki topladı.

Elbistan’da hasarlı bina yıkımı. Bu kafa yeni ev yapsa ne olacak ? pic.twitter.com/SbJNFjsWX5 — Mehmet Deprem (@MehmetDepremMED) December 6, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem