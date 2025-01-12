Elazığ’da İnşaat Alanında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Elazığ’da bir inşaat alanında altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan Musa Kaçar isimli işçi hayatını kaybetti.

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Elazığ’da İnşaat Alanında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Elazığ’da merkeze bağlı Safran Mahallesi'nde bir inşaat alanında göçük meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altyapı çalışmalarının olduğu alanda boru tamiri yapan Musa Kaçar, meydana gelen göçükte toprak altında kaldı.

Durumu fark eden arkadaşları, ilk müdahaleleri yaparak, durumu AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, toprak altında kalan Kaçar’ı kurtararak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri, Kaçar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaçar’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, olay yerinde inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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