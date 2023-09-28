Kanser hastaları ilaç bulamıyor: Kur farkı krizi tetikledi

İlaç teminindeki sorunları gidermek amacıyla kur güncellemesine gidilmesine karşın Türkiye’de ilaca erişim problemi devam ediyor. Bu bağlamda kanser tedavisinde kullanılan ‘Mitomycın kyowa’ adlı ilacın bulunamaması da hastaları zor durumda bırakıyor.

Elazığ’da yaşayan bir kanser hastası, bu ilaca erişmediğini bu ilacın muadili olan ilaçların da tedavisinde faydalı olmadığını belirtti. Elazığ Eczacılar Odası Başkanı Uğur Çelik, yaklaşık 180 civarı ilaca erişimlerinin olmadığını belirtti.

‘DİĞER İLAÇLAR TEDAVİMDE FAYDA SAĞLAMIYOR’

Gazete Duvar'dan Serra Taylan'ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı 2023 ilaç fiyatlandırmasına göre, 1 euro karşılığı 10,76 lira olarak belirlendi ancak güncel kur 29 lira seviyesinde. Bu durum, ithalatçı firmalar ve üreticilerde zam beklentisine yol açıyor. Öte yandan Türkiye’de kanser hastaları, tedaviye giden yolun her aşamasında çeşitli sosyal ve ekonomik zorluklarla karşılaşıyor. Kanser ilaçlarının piyasadaki tedarikinde yaşanan sıkıntıların yanı sıra, döviz kurundaki artış sebebiyle tek bir dozu on binlerce lirayı bulan ilaçlara erişmek hastalar için giderek zorlaşıyor.

İdrar torbasında çıkan yarayı fark ettikten sonra hastaneye giderek kanser olduğunu öğrenen ve geçirdiği birkaç farklı ameliyatın ardından çıkan yaranın tekrar çıktığını söyleyen U.A., “İdrar torbamda çıkan yaranın ardından kanser olduğumu öğrendim. Tedavim için ‘Mitomycın kyowa’ isimli ilacı ilk bir ay dört paket, sonraki aylarda ise 1 paket kullanmam gerek fakat ilacı bulamıyorum. Bu ilacı normal şartlarda hastane Sağlık Bakanlığı’ndan istiyor fakat ilaç bulunmuyor. Diğer ilaçlar da tedavim için fayda sağlamıyor, o nedenle zorluk çekiyorum. Umarım bu sorun en kısa zamanda çözülür” dedi.

‘GİDİŞAT İYİ DEĞİL’

23. Bölge Elazığ Eczacı Odası Başkanı Uğur Çelik, sağlık ve medikal sektöründe toplamda 180 ilaca erişim olmadığını belirtti. Çelik, şunları söyledi: "Euro şu anda 30 lira ama bizim ilaç kararnamesine bu rakam 14 Lira. Dolayısıyla firmalar da Türkiye’de zarar ettiklerini belirterek yeni model ilaçları ya göndermiyor ya da Türkiye piyasasından çekilme kararı alıyor. Şu an için çok büyük bir sıkıntı yok ama gidişat iyi değil."

Kur politikasından ötürü ilaç stoklarında sorunlar olduğunun altını çizen Çelik, “Piyasalarda ilaç stokları ile ilgili bir sıkıntı var, sadece kanser ilaçları anlamında değil başka ilaçlarda da yeterli stok yok. Bunun en temel sebebi, uygulanan kur politikası” dedi.