Hulusi Akar'dan Tepki Çeken Açıklamalar: 'Eğitimin Asıl Amacı Allah Korkusu'

Eski Milli Savunma Bakanı olan AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada; eğitimin amacının bilgi değil, Allah korkusu ve kuldan utanma olduğunu belirterek "4-12 yaş arasındaki çocuklara Allah korkusu, kuldan utanma, vatan, millet ve bayrak sevgisinin aşılanması gerektiğini, bu değerlerin verilmemesi durumunda ise ateistle mi, deistle mi, LGBT ile mi uğraşacaksınız" dedi.

T24'ün haberine göre Akar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Eğitimin amacı bilgi edinmek değildir. Eğitimin amacı bir Allah korkusu iki kuldan utanmak. Eğer biz 4 12 yaş arasındaki insanlara, çocuklarımıza Allah korkusunu verirsek, allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı verirsek efendim vatan sevgisini verirsek, millet sevgilisini verirsek, bayrak sevgisini verirsek, başkaları için iyilik yapmayı öğretirsek ve diğer milli ve manevi değerlerimizi onlara yüklediğimiz takdirde onun üzerine bu çocuk nereye giderse gitsin, dünyanın her şeyde gitsin bu çocuktan korkmayın.

Eğer bu verilmezse ki bazı sıkıntılarımız var eğitimde yakından bilindiği gibi, şu gördüğümüz tablo olur. Bu sefer ateistle mi deistle mi uğraşacaksınız? LGBT ile mi uğraşacaksınız? Uyuşturucuyla mı uğraşacaksınız? Şaşırırsınız, şaşırırsınız.

Ondan sonra başlıyoruz efendim savcı nerde? Polis nerede? Arkadaşlar, savcılarla polislerle bu iş olmaz olmaz. İşin başı, ilacı eğitim. Bunu verdik verdik, veremedik kendi çocuklarımızla bize yabancılaşıyor kendi torunlarımıza bize yabancılaşıyor."

Kaynak: T24