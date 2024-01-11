Eğitim, barınma ve suya erişim sorunu var ama... İktidar deprem bölgesine 69 milyon TL'lik konak yaptıracak

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen kentler arasında yer alan Adıyaman’da 69,2 milyon TL’ye hükümet konağı inşa ettirilecek.

Depremin üzerinden 1 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen kentte halen barınma, su ve eğitime erişim sorunu yaşanırken, iktidar 69,2 milyon TL’yi hükümet konağına yatıracak. Deprem konutlarının halen tamamlanamadığı kentte inşasına başlanan konak, en geç Ocak 2025’te tamamlanacak.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, iktidar, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin yarattığı tahribatı yok sayan harcamalarına yenisini ekledi. Toplam 4 bin 85 binanın hasar aldığı, depremin üzerinden geçen 11 aya rağmen depremzedelerin en temel alanlarda dahi sorunlarının devam ettiği Adıyaman’a inşa ettirilen hükümet konağının maliyeti belli oldu. Konağın inşası için 9 Ocak’ta sözleşme imzalandı.

İMZA 9 OCAK’TA ATILDI

Adıyaman İl Özel İdaresi, Tut ilçesine inşa edilmesi planlanan hükümet konağına yönelik ihalenin onayını 11 Nisan’da aldı. İhalenin, 8 Mayıs’ta İl Özel İdaresi’ne bağlı Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirileceği duyuruldu. Ancak 8 Mayıs’ta iptal edilen ihale, 27 Aralık’ta düzenlendi. 27 Aralık’ta Adıyaman İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nce düzenlenen ihalede sona gelindi. Müdürlük ile Serhat Müteahhitlik İnşaat ile 9 Ocak’ta anlaşma yapıldı. Anlaşmanın Adıyaman İl Özel İdaresi’ne maliyetinin, 69 milyon 250 bin TL olduğu bildirildi. Konağın tamamlanma süresi ise şirkete yer teslimi itibarıyla en geç 370 gün olarak belirlendi.