Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları imha edilmek üzere gölden çıkarıldı

Isparta’da Eğirdir Gölü’nde geçtiğimiz pazar günü 7 el bombası bulundu. İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekipler tarafından bulunan el bombaları gölden çıkarılarak imha edilmek üzere Eğirdir Dağ Komanda Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına götürüldü.

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Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Babasultan mevkii halk plajında, 19 Mayıs günü akşam saatlerinde göle yüzmek için giren bir vatandaş göl kıyısında patlayıcı madde olduğunu görerek ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından gölde 7 adet el bombası olduğunu tespit edildi. Akşam saatlerinde gölde bulunan bombalar İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından gölden çıkarılarak imha edilmek üzere Eğirdir Dağ Komanda Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına götürüldü. El bombalarının çıkarıldığı esnada emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Geçtiğimiz yıl Eylül ayında da yine aynı bölgede 11 adet el bombası bulunmuş, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan gelen ekip tarafından imha edilmişti.

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