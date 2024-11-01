Ege Denizi'nde Korkutan Deprem

AFAD'ın verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 02.23'de yerin 4.63 kilometre altında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 4,63 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadı.

EGE BEŞİK GİBİ SALLANDI

Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirmişti. Balıkesir'de de artçı sarsıntılar sürmeye devam ederken Ege Denizi açıklarında da kuvvetli artçılar yaşandı.