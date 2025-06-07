Dyson’ın Sahibi James Dyson, Milyon Dolarlık Yatını Antalya'ya Demirledi

Ünlü iş insanı James Dyson, milyon dolarlık yatıyla Antalya'ya geldi. Turizmin merkezi Antalya'da tatil yapmaya geldiği öğrenilen Dyson'ın burada kaç gün geçireceği bilinmiyor.

Dyson’ın Sahibi James Dyson, Milyon Dolarlık Yatını Antalya'ya Demirledi
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Dünyaca ünlü elektrikli süpürge markası Dyson’ın sahibi İngiliz iş insanı James Dyson, yaklaşık 70 milyon dolar değerindeki ultra lüks yatıyla Antalya sahillerine demir attı. Göz alıcı tasarımı ve devasa boyutlarıyla dikkat çeken yat, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini topladı.

TATİL İÇİN GELDİ

James Dyson’ın Antalya ziyaretine dair resmi bir açıklama yapılmazken, ziyaretin tatil amaçlı olduğu tahmin ediliyor. Yat, Konyaaltı Sahili ve çevresinde görüldü.

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Dyson’ın bu özel yatı, bölgedeki bayram yoğunluğuna ayrı bir renk kattı. Ziyaret, Antalya’nın turistik cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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