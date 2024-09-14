Düzce'de Dehşet! Bir Binanın Bodrum Katında 10 Günlük Ceset Bulundu

Düzce'de 5 katlı bir binanın bodrum katında 10 günlük erkek cesedi bulundu. Ekipler cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.

Düzce'de Dehşet! Bir Binanın Bodrum Katında 10 Günlük Ceset Bulundu

Düzce'de Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında; 5 katlı binanın bodrum katından kötü koku geldiğini fark eden apartman sakinleri, hayvan öldüğünü düşünerek durumu Düzce Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Zabıta ekipleri bodrum katta yaptıkları incelemede 30 yaşlarında bir erkek cesedi buldu. Zabıta ekipleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede cesedin yaklaşık 10 günlük olduğu belirlendi.

Cesedin yanında sırt çantası da bulundu. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi morguna kaldırılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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