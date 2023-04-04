Dükkanı basıp yanlış kişiyi kaçırdılar: 'Kusura bakma' diyerek dükkana geri bıraktılar

İstanbul'da maskeli bir grup girdikleri telefoncu dükkanındaki adamı kaçırdılar. Ancak daha sonra ise yanlış kişiyi kaçırdıklarını fark ederek tekrar dükkana geri bıraktılar.

İstanbul'da meydana gelen olayda, yüzü maskeli ve silahlı bir grup, girdikleri telefoncudaki adamı kaçırdılar. Daha sonra maskeli grup, yanlış kişiyi kaçırdıklarını anlayınca, adamı 'Kusura bakma' diyerek dükkana geri bıraktı. Ecel terleri döken telefoncu yaşadığı korku dolu anları anlatırken polis o maskeli grubun peşine düştü.

Yüzü maskeli bir grup, Sultangazi'de telefonculuk yapan adamı zorla kaçırdı. Şu işe bakın ki yanlış kişiyi kaçırmışlar. Yüzü maskeli grup, kaçırdıkları adamı 'Kusura bakma' diyerek dükkanına geri bıraktı. Ecel terleri döken telefoncu yaşadığı korku dolu anları anlattı.

YANLIŞ KİŞİYİ KAÇIRDILAR

Yüzlerinde maske, ellerinde silahla geldiler, yanlış adamı kaçırıp gittiler. Yüzü maskeli 5-6 kişi, akşam 22.00 sıralarında Sultangazi'deki telefon dükkanına geldi. İddiaya göre bir kişi elindeki silahını gösterdi, ardından diğer iki kişi ise tezgahın arkasında geçtikten sonra Sultan Kılıç'ın koluna girip onu arabaya götürdü. Genç adam, karşısında yüzü maskeli, eli silahlı grubu görünce ilk önce soyulduğunu düşündü ama değildi. İşin aslı daha sonra ortaya çıktı. Kılıç'ı kaçıran kişiler ona bir video izletti. Yanlış kişi olduğunu anlayınca Kılıç'ı geri bıraktılar.

"KİMİ KAÇIRACAKLARINI BİLMİYORUM"

Show Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan Kılıç "Bir yanlış anlaşılma olmuş. Aldılar gerektiği yerde bıraktılar. Kusura bakma filan dediler. Kimi kaçıracaklarını bilmiyorum, birine benzettiler. Direk dükkana girdiler, fazla durmadık burada. 30-40 dakika sürdü" diye konuştu.