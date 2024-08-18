Düğün Konvoyunda Gözaltına Alınan 9 Şahıs Serbest Bırakıldı

Sultanbeyli'de düğün konvoyunun önü kesilip para istenmesi sebebiyle çıkan kavgada gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakıldı.

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Düğün Konvoyunda Gözaltına Alınan 9 Şahıs Serbest Bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Mecidiye Mahallesi'ndeki caddede bir grubun kavga ettiğine dair görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kavgaya karıştığını belirlediği B.K, C.K, O.K, B.K. ve G.K. ile diğer gruptan Ö.A, H.A, S.A. ve Z.A'yı yakaladı.

Araştırmalarda, konvoy yapanların önünü G.K'nin keserek para istediği ancak düğün sahiplerinin para vermeden uzaklaşmak istemesi üzerine şüphelinin hakaret ve tehditler savurması sonucu kavga çıktığı belirlendi.

Şüphelilerden B.K., C.K., O.K. ve B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen G.K, Ö.A, H.A, S.A. ve Z.A. hakkında ise “kasten yaralama, hakaret, tehdit ve ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçlarından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: AA

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