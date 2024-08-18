Konya'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Değirmenözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ş. idaresindeki 06 BK 1889 plakalı otomobil ile D.Y.T. idaresindeki J 386 GH yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 06 BK 1889 plakalı otomobil sürücüsü B.Ş. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.Ş. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada her iki otomobil de kullanılamaz hale gelirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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