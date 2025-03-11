Dosya Raftan İndi, 'Kesik Baş' Cinayetinde Sır Perdesi Aralandı

20 Mart 2021’de Manavgat’ın Taşağıl Sağırin Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başsız bir erkek cesedi bulunmuştu. Yapılan araştırmalar, cesedin 2002 doğumlu Umut Can Arslan’a ait olduğunu ortaya çıkardı. O dönemde yapılan incelemelerde, cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceği değerlendirilmiş, ancak ölüm nedeninin intihar mı yoksa cinayet mi olduğu belirlenememişti.

2025 yılında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı tekrar incelemeye aldı ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne gönderdi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın yaşandığı dönemde bölgede bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.

DEFİNE TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Asayiş ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, zanlıların Umut Can Arslan ile birlikte ormanda define aradığı, ancak aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle Arslan’ı öldürdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 45 mermi ve 2 flash bellek ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden D.A., F.Z.A.K. ve R.A.Ş. serbest bırakılırken, İ.B.K., H.E.K. ve H.A. adli kontrol şartıyla salıverildi. ‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Halil Kara, Cüneyt Ceyhan, Hüseyin Kaya ve Zeynep Kara tutuklanarak Ilıca S Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Kaynak: İHA