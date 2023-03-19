Dolu yağışına karşı araçlara battaniye ve yorganlı önlem

Adıyaman’da bir çok araç sürücüsü araçlarını dolu yağışına karşı battaniye ve yorganlarla korumaya çalıştı.

Son Güncelleme:
Dolu yağışına karşı araçlara battaniye ve yorganlı önlem

Adıyaman ve çevresinde etkili olan sağanak yağış sonrası dolu yağabileceğini ve araçlarının zarar görebileceğini düşünen bir çok vatandaş, otomobillerinin üzerini battaniye ve yorganlarla örttü.

Dolu yağışına karşı battaniye ve yorganlarla önlem alınan otomobiller dikkat çekti. Araçlarının zarar görmemesi için önlemler alan birçok araç sürücüsü dolu yağışı korkusuyla otomobillerini battaniye ve yorganlarla korumaya çalıştı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Star TV'ye tepki yağıyor Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Star TV'ye tepki yağıyor
Diş ağrısını kesen 2 malzemeli karışım! Bir tutam sürmek bile yetiyor Diş ağrısını kesen 2 malzemeli karışım! Bir tutam sürmek bile yetiyor
MHP'li başkanlar trafik kazası geçirdi MHP'li başkanlar trafik kazası geçirdi
Fatih Altaylı ile Pelikancı isim arasında polemik: 'Kendine don al o renk koçum' Fatih Altaylı ile Pelikancı isim arasında polemik: 'Kendine don al o renk koçum'
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer, altın için rekor tahminini açıkladı Selçuk Geçer, altın için rekor tahminini açıkladı
Kaybolan 3 yaşındaki Abdulmumin'den 41. günde sevindiren haber Kaybolan 3 yaşındaki Abdulmumin'den 41. günde sevindiren haber
Kayıp çocuklarla ilgili 'beyaz araba' detayı! Bakanlıktan açıklama geldi Kayıp çocuklarla ilgili 'beyaz araba' detayı
Kanal D'deki Yargı dizisinden kötü haber.. Artık yer almayacak Kanal D'deki Yargı dizisinden kötü haber.. Artık yer almayacak
Dolu yağışına karşı araçlara battaniye ve yorganlı önlem Dolu yağışına karşı araçlara battaniye ve yorganlı önlem