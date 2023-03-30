Dolandırıcılar seçimleri fırsat bildi: Sakın bu tuzağa düşmeyin

İnternette resmi kurum taklidi yapan pek çok internet sitesi varlığını sürdürüyor. Fakat tek tehlike, sahte internet siteleriyle sınırlı değil. Resmi kurumlar adına atılmış gibi gözüken bazı e-postalar da pek çok kişinin gelen kutusunu doldurmaya başladı. Bunun en somut örneği, sosyal medyada paylaşıldı.

Kendilerini Yüksek Seçim Kurulu gibi gösteren kişiler, “Seçmen kaydınızı doğrulamanız gerekiyor” başlığıyla geliyor ve bir bağlantıya yer veriyor.

TÜM BİLGİLERİNİZ ÇALINABİLİR

Son olarak bu örnekle karşımıza gelen kötü amaçlı sahte e-postalar, içinde barındırdığı bağlantılarla birçok amaca hizmet edebiliyor. E-posta alıcılarının kişisel bilgileri ele geçirilebiliyor, kredi kartı bilgileri çalınabiliyor.

Fakat her şey bu bağlantıda yer alan farklı sayfaya yönlendirilmenizle başlamıyor. Bazı kişiler, bu bağlantılara bir internet sitesi gömmek yerine doğrudan kötü amaçlı bir yazılım entegre edebiliyor. Bunun sonucunda da kullanıcının kullandığı mevcut tarayıcıya kayıtlı tüm şifreler ve bilgiler karşı tarafa aktarılabiliyor.