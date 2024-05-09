Diyarbakır'da kadın cinayeti! Eşini su getirmedi diye öldürdü
Bulaşık yıkayan eşi istediği suyu getirmedi diye bıçaklarak öldüren Mehmet Ertürk için ağırlaştırılmış müebbet istendi.
Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Diyabakır Ergani’de 2 çocuk annesi Vezire Ertürk (32) ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Mehmet Ertürk arasında tartışma çıktı.
Mehmet Ertürk biri 11, diğeri 13 yaşındaki çocuklarına “Hadi siz gidin dışarıda biraz oynayın” dedi.
ORGANLARI PARÇALANMIŞ
Bu sırada mutfakta bulaşıkları yıkayan eşinden su isteyen şüpheli, kadının bunu kabul etmemesi üzerine rastgele bıçakladı.
Olaydan sonra önce bir akrabasının evine, buradan da hastaneye giden cani yakalanıp tutuklandı.
Yapılan otopside kadının büyük damar ve iç organ parçalanmasıyla öldüğü belirlendi.
Katil eş akıl ve ruh sağlığının yerinde olmadığını belirtince Dicle Üniversitesi sağlık kurulundan doktor raporu alındı.
Raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu bildirildi. Soruşturma tamamlandı.
Mehmet Ertürk hakkında, “Eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.
Vezire Ertürk 32 yaşında iki çocuk annesiydi.