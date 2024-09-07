Diyarbakır'da Feci Kaza: Aynı Aileden 4 Kişi Yaralandı

Diyarbakır’da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

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Diyarbakır'da Feci Kaza: Aynı Aileden 4 Kişi Yaralandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Topağaç mevkiinde dün gece saatlerinde otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada aynı aileden Mesut M. (41), Barış M. (39), Fuat M. (33) ve Berat M. (13) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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