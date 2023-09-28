Diyanet'te büyük restleşme: Ali Erbaş'a 'Sümeyye Erdoğan' ile mesaj verdi

Diyanet’te, “Saray baskısıyla genel müdür olduğu” gündeme gelen ve Başkan Ali Erbaş’la arasının iyi olmadığı belirtilen Sedide Akbulut’un yönetiminde yer aldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da mütevelli heyeti başkanı olduğu KADEM’in yönetim kurulu toplantısının, Akbulut’un Diyanet’teki makamında yapıldığı ortaya çıktı.

27 Mart’ta Diyanet Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’ne Erbaş tarafından Mustafa Irmaklı’nın atandığını ancak üç gün sonra yine Erbaş tarafından görevden alındığını; görevden almanın arkasında “Erdoğan ailesiyle iyi ilişkileri olduğu” belirtilen Akbulut için Saray’dan “genel müdür yapılması talimatı” verilmesinin olduğu iddiası gündeme gelmişti.

‘ONA RAĞMEN ATANDIM’

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Irmaklı’nın görevden alınmasının ardından bu koltuğa Diyanet Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz atandı. Akbulut da eğitim hizmetleri genel müdürü oldu. Erzurum’daki Diyanet’e bağlı Kuran kursunda yaşanan cinsel istismar skandalının ardından mağdur ailelerle “davanın kapatılması” için görüştüğü ortaya çıkan Akbulut, seçimlerin ardından yeniden aynı göreve getirildi. Ancak diğer genel müdürler için Erbaş tarafından yapılan göreve başlama töreni, Akbulut için düzenlenmedi. Akbulut’un, çevresine “Erbaş’a rağmen atandım. Atanmamı kabullenemedi. Beni göreve bile başlatmadı” siteminde bulunduğu öne sürüldü.

Tartışmalar sürerken Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da yer aldığı KADEM Vakfı’nın toplantısı için sosyal medya hesabından, “Yönetim kurulu toplantımızı Ankara’da, YK üyemiz ve Diyanet İşleri Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut’un ev sahipliğinde yaptık. Hac ibadetini yerine getiren hocamızın hurma ve zemzem ikramı ağzımızı tatlandırdı” ifadeleriyle duyuruldu. Ziyaretin, Erbaş’a da mesaj olduğu iddia edildi.

KAPIDA KARŞILAMADI

Akbulut’un, Başkan Ali Erbaş hakkında “sitem ettiği”, bu nedenle Mevlidi Nebi haftası için ziyarete gelen Erbaş’ı “kapıda değil, makamında karşılayarak mesaj verdiği” öne sürüldü.