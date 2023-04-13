Diyanet'in keyfi yerinde: 320 milyon daha harcayacak

Harcama ve uygulamaları ile yurttaşların tepkisine yol açan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın faaliyetlerine destek olmak amacıyla kurulan Diyanet Vakfı’nın 2022 yılı harcamaları açığa çıktı. Vakfın 2022 yılına yönelik mali raporları, bütçesi büyük oranda yurttaşların bağışlarından oluşan vakfın cami ve Kuran kursları için milyonlarca lira harcadığını ortaya koydu.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın mali bilgileri de kapsayan, “Yurtiçi İnşaat İşleri” isimli raporunda, inşası tamamlanan ya da henüz devam eden camilerin ayrıntılarına yer verildi. Rapora göre, Ankara’daki ODTÜ Camii tamamlanırken Muğla Bodrum Camii ve Külliyesi’ne yönelik çalışmalarda sona gelindi. Öte yandan Ankara’nın kalbi olarak nitelendirilen Kızılay’ın Kumrular bölgesinde inşa edilmesi planlanan Kızılay 15 Temmuz Şehitler Camii’ne yönelik ihale çalışmaları da başladı. Vakıf, Iğdır’da inşasına devam edilen yatılı Kuran kursu çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde 3 bin 700 metrekare büyüklüğündeki alanda yapımına devam edilen ve 2 bin kişilik olduğu belirtilen cami ve külliye için 2022 yılı sonu itibarıyla 11 milyon 400 bin TL harcandı. Cami ve külliye tamamlandığında ortaya çıkacak toplam maliyet ise 60 milyon TL olarak hesaplandı. 2022’nin eylül ayında tamamlanan Ankara ODTÜ Camii için harcanan para da TDV’nin mali raporlarına yansıdı. Buna göre, bin 610 metrekare kapalı alana sahip olan ve 2 bin 300 kişinin aynı anda ibadet edebilmesine olanak sağlayan cami için 11 milyon TL’lik kaynak kullanıldı. Iğdır Merkez’de yapılacak Kuran kursunun da maliyet hesabı çıkarıldı. Toplam dört kat olarak inşa edilmesi planlanan 115 kişilik yatılı kuran kursunun 20 milyon TL’ye mal olacağı belirtildi. Kızılay 15 Temmuz Şehirler Camii için çıkarılan maliyet hesabı ise dudak uçuklattı. Vakıf, ihale sürecinde olunan camiinin yaklaşık maliyetini 250 milyon TL olarak duyurdu.

Diyanet Vakfı, “Çeşitli konularda yardım talep eden” şubelerin maddi ihtiyaçlarının da karşılandığını ifade etti. Bu kapsamda yapılan harcamalar, mali raporlarda şöyle paylaşıldı:

•Cami ve Mescitlere:

620 bin 997 TL

•Kuran Kurslarına:

2 milyon 680 bin 327 TL

•Diğer gelirler: 503 bin 52 TL

2021’DE REKOR GELİR ELDE ETTİ

2021 yılındaki geliri kayıtlara, 2 milyar 104 milyon 780 bin TL olarak geçen Diyanet Vakfı’nın gelirinin kalemleri ise şöyle sıralandı:

•Bağış ve yardımlar: 1 milyar 591 milyon 758 bin TL

•Finansal gelirler: 63 milyon 702 bin TL

•Diğer gelirler: 449 milyon 319 bin TL