1 Mayıs programı açıklandı: "Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak"

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB, Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Meydanı'nda 1 Mayıs programına ilişkin basın açıklaması yaptı.

DİSK Genel Başkanı, Arzu Çerkezoğlu söz alarak şunları söyledi:

Hepimizin bildiği gibi 2023 1 Mayıs’ı ülkemiz açısından son derece tarihsel bir dönemde gerçekleşecek. 1 Mayıs, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü. Biz 1 Mayıslarda sadcee ülkemizde değil, dünyanın her tarafında, 5 kıtada yüzünü hiç görmediğimiz binlerce kilometre ötedeki kardeşlerimizle, umutlarımızı, coşkumuzu birleştiriyoruz.

Ülkemizde de her türlü zorluğa, baskılara, yasaklamalara rağmen 1 Mayıs’ın başta Taksim Meydanı olmak üzere çok güçlü bir tarihi, birikimi ve geleneği var.

Öyle bir tarihsel dönemden geçiyoruz ki, bugün hem ülkemizde hem dünyada, işçi sınıfının emekçilerin, kadınların, gençlerin, bu ülkenin ve dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin, birliğine, mücadelesine, dayanışmasına, sesine, sözüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Mevcut sistemin artık tümüyle iflas ettiği ve işçi sınıfına, emekçilere, kadınlara gençlere, tüm dünya halklarına hiçbir şey vadedemediği dönemde bu ses, bu söz 1 Mayıs meydanlarında birleşecek olan bu irade, son derece önemli.

Ülkemizde 1 Mayıs meydanı, hepimizin bildiği gibi Taksim Meydanı’dır. Aslında yıllardır Taksim’in özgürleştirilmesi mücadelesinin sonrasında, 2013 yılından veri var olan Taksim yasağı, bu ülkedeki bütün yasakların simgesidir. Bu ülkede Taksim yasağı ülkede hukuk tanımayan yasakçı zihniyetin de simgesidir. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki bu 1 Mayıs, 2023 1 Mayıs’ı Taksim’in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacaktır.

2023 1 Mayıs’ı yeni bir başlangıç olacak. Dünyada da Türkiye’de de bir değişimin eşiğinde olduğumuz bir süreçte, değişim iradesinin güçlendiği bir süreçte, değişimi 1 Mayıs meydanlarından başlatmak üzere bu mücadeleyi büyütmeye kararlıyız.

1 Mayıs’ın katılımcısı bütün kurumlar ile birlikte birazdan basın açıklaması sonrasında yapacağımız bildiri dağıtımı ile tüm İstanbul halkını, İstanbul’da Maltepe Meydanı’nda 1 Mayıs meydanında buluşmaya çağırıyoruz.

Basın açıklamasında ise, 1 Mayıs'ın bu sene Maltepe Meydanı'nda kutlanacağı açıklanarak, şu ifadelere yer verildi:

Dostla bu sene de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Taksim 1 Mayıs’a kapandı. Taksim alanının 1 Mayıs alanı olması engellendi. Bundan sonra Taksim alanı emekçilere, işçilere açılacak. Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğu bir kez daha vurgulanacak ve işçiler emekçiler o alanda tekrardan buluşacak.

Bu sene Taksim yasaklandı ama alınan ortak kararla işçilerin ve emekçilerin birleşik ve kitlesel 1 Mayıs kutlaması için Maltepe’de olma kararı alındı. Bu 1 Mayıs’ta en kitlesel bir şekilde işçi sınıfının ve emekçilerin talepleri 1 Mayıs meydanlarından haykırılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem