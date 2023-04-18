Sivas'ta konut satışı düştü!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı. Buna göre, Sivas'ta konut satışı düştü.

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Sivas'ta konut satışı düştü!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 oldu. Konut satışları Ocak-Mart döneminde ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalışla 283 bin 215 olarak gerçekleşti.

2022 Mart ayında 662 konutun satıldığı Sivas'ta ise bu yılın aynı döneminde 530 konut satıldı.

SİVAS'TA 158 KONUT İPOTEKLİ SATILDI

Sivas'ta mart ayında satılan 530 konutun 158’ini ipotekli satışlar, 372’sini de diğer satışlar grubu oluşturdu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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