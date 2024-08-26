Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan Açıklaması: 'Terör Saldırısını Şiddetle Kınıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaşanan terör saldırasını şiddetle kınadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan Açıklaması: 'Terör Saldırısını Şiddetle Kınıyoruz'

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör eylemini şiddetle kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Türkiye, terörle mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan Hükümetiyle ve halkıyla tam dayanışma içerisindedir” denildi.

Pakistan’da 3 Ayrı Noktaya Saldırı! Can Kaybı 53’e YükseldiPakistan’da 3 Ayrı Noktaya Saldırı! Can Kaybı 53’e YükseldiDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Dışişleri Bakanlığı Pakistan Terörle Mücadele
Katil Günyüzü'ne Çıktı, Uzman İsimlerden Kritik Uyarı Geldi: Büyük Kayıp Olabilir Katil Günyüzü'ne Çıktı, Uzman İsimlerden Kritik Uyarı Geldi: Büyük Kayıp Olabilir
2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol 2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol
Kötü Koku Harekete Geçirdi! Eve Giren Ekipler Gözlerine İnanamadı Eve Giren Ekipler Gözlerine İnanamadı
Depo İşçilerine Biber Gazlı Müdahale! Gözaltılar Var Depo İşçilerine Biber Gazlı Müdahale! Gözaltılar Var