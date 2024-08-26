Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan Açıklaması: 'Terör Saldırısını Şiddetle Kınıyoruz'
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaşanan terör saldırasını şiddetle kınadığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör eylemini şiddetle kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Türkiye, terörle mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan Hükümetiyle ve halkıyla tam dayanışma içerisindedir” denildi.
Kaynak: İHA