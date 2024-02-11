Direnişe başlamışlardı: Eti Alüminyum'da işçilerin eylemi sürüyor

Konya Seydişehir Eti Alüminyum Fabrikası'nda işçiler verilen zammın yetersizliği nedeniyle günlerdir gerçekleştirdiği eylemlere devam ediyor. Yüksek enflasyon karşısında eriyen maaşları, geçim sıkıntısı, Seydişehir’deki yüksek kira fiyatları ve her gün artan gıda fiyatları karşında yüzde 56’lık zamma karşı eylem kararı aldıklarını ifade eden işçiler yapılan zammın kabul edilebilir olmadığını belirtiyor.

"EYLEMLERİMİZ SÜRECEK"

Eylemlerin 5. gününde ANKA'ya konuşan bir işçi, eylemlerini hak ettikleri ücreti alana kadar sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi:

“6 Şubat akşamı Özçelik-İş Sendikası Seydişehir şubesi önünde başladığımız yürüyüşümüz, eylemlerimiz, devam etmektedir. İşverenimizin bize teklif ettiği yüzde 56’lık zammı kabul etmediğimiz için Özçelik-İş Sendikası ile işçi arkadaşlarımızla 6 gündür burada eylemlerimize devam ediyoruz. Bizim amacımız işverenimizi, işyerimizi zarara uğratmak değildir. Hak ettiğimiz ücretlerimizi almaktır.

20 yıllık çalışan bir işçi olarak 2005 yılında işe başladığımızda memur maaşlarıyla aramızda çok büyük uçurumlar yoktu. Bu 20 yıllık süreçte memur maaşlarını bırakın asgari ücretle yarışır hale geldik. Metal sektöründe ağır iş kollarında çalışan işçilerin asgari ücretin bir tık üzerinde maaş almaları kabul edilebilir bir durum değildir. 15 bin lira gibi paralarla çalışıyorduk. Yeni zamlarla beraber 22 bin lira gibi tutarlara geldik. Bu tutarlar bizim için yeterli tutarlar değil.

Türkiye şartlarında 22-23 bin lira geçinilebilir bir durum değildir. Seydişehir’de ev kiralarının 10-12 bin lira bandına geldiği, marketlerin ateş aldığı, sağlık giderlerini, eğitim giderlerini karşılamayan bir ücreti kabul etmiyoruz. Eylemlerimize işverenlerimiz, siyasilerimiz sesimizi duyana kadar devam etmeyi düşünüyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin birincil alüminyum üreticisi olan metal fabrikası Eti Alüminyum 2005 yılında özelleştirilerek Cengiz Holding’e satılmıştı.