Dilruba Kayserilioğlu İçin İddianame Hazır: Sokak Röportajına 4,5 Yıl Hapis İstemi!

İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra cezaevinden tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

NE OLMUŞTU?

Instagram’a erişim engeli getirilmesiyle ilgili konuşan Dilruba Kayserilioğlu sözleri nedeniyle tutuklandı.

Kayserilioğlu, 12 Ağustos Pazartesi günü saat sabah 10.00’da gözaltına alındı. İzmir Adliyesi’ne sevk edilen Kayserilioğlu, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kayserilioğlu, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve ”cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla tutuklandı. Kayserilioğlu, Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Dilruba Kayserilioğlu, 29 Ağustos saat 21.00 sıralarında tahliye oldu.