Dilan ve Engin Polat’ın avukatından ‘kara para aklama’ açıklaması: Davadan çekilirim

Dilan Polat ve Engin Polat’ın avukatı Çağdaş Çelik, 'kara para aklama' iddiaları dosyada delilleriyle ortaya konulursa dosyadan çekileceğini söyledi.

Dilan ve Engin Polat’ın avukatından ‘kara para aklama’ açıklaması: Davadan çekilirim

‘Kara para aklama’ iddialarıyla gündeme gelen, ardından haklarında soruşturma açılıp mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Çağdaş Çelik, iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sade Vatandaş isimli YouTube kanalında konuşan Çelik, “Kara para aklama olduğu dosyada delilleriyle net olarak ortaya konulursa ben de net olarak çekilirim” dedi.

"Engin Polat’ın kendisine bu iddiaların doğru olmadığını söylediğini" aktaran Çelik, “Müvekkillerimin beyanlarına bağlıyım, güvenmek zorundayım. Müvekkilimin bana ‘kara para aklama yok’ demesi ben bu belgeleri görene kadar, deliller ortaya konulana kadar geçerlidir” diye konuştu.

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