Dev İlaç Şirketinde Büyük Skandal: Bir İş İnsanı, Eski Bir Savcı ve Görevdeki Bir Savcı… HSK Devreye Girdi, Beykoz Olayın Neresinde?

Dev İlaç Şirketi Sanovel İlaç firmasının küçük ortağı olan Ahmet Toksöz, şirkette yapılan birçok toplantıya bilgi vermeden katılarak, yetkisi olmayan işlemler yapılmasını çalışanlardan talep etti. Toksöz’ün çalışanlara karşı tutumu dayanılmaz hale gelince şirkette insan kaynakları direktörü olarak çalışan Derya Oral, Ahmet Toksöz'e bir e-posta yolladı. Burada Toksöz’ün hareketlerinin dayanılmaz hale geldiğini, bu nedenle sağlığını ve aile huzurunu yitirmek üzere olduğunu belirten Oral, birçok çalışma arkadaşının da aynı durumda olduğunu ifade etti. Oral, tüm yaşanan sürecin kendisi tarafından kayıt altına alındığını da mailde belirtti.

‘ÜÇ AYRI SUÇLAMAYLA ŞİKAYET ETTİ’

Bu e-posta ile, Toksöz'ün bu uygulamalarını biraz olsun durduracağını düşünen Oral yanıldı. Çünkü Toksöz, “İftira”, “Ticari sırları açıklama”, “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçlarından Derya Oral hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Taraflar Avrupa yakasında yaşıyordu, şirket Levent’teydi. Ancak şikayet Beykoz’dan yapılmıştı.

KAPISINA POLİS DAYANDI

Şikayetin hemen ardından Derya Oral’ın kapısına polis dayandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat ve Suçüstü Bürosu’nda görevli savcı Harun Üstündağ, Oral’ın ifadesinin ivedilikle alınmasını istiyordu.

BEYKOZ NEREDEN ÇIKTI?

Şikayetin Beykoz Savcılığı'na yapılması ve ifade alınması kararı verilmesi Oral'da şaşkınlık yarattı. Çünkü ne şirketin ne de taraflarının Beykoz ilçesi ile hiçbir ilgileri yoktu. İddia edilen suçların da Beykoz ilçesi ile hiçbir ilgisi yokken, yetkisiz olduğu açık olan bir savcılıktan, hızla ifadesinin alınması için emniyete çağrı kağıdı yazılmasına ilk aşamadan anlam verilemedi.

ARKADAŞI ÇIKTI

Ancak daha sonra, Ahmet Toksöz'ün avukatı Alp Tekin Yıldırım'ın eski Beykoz Savcısı olduğunu öğrenen Oral, şok üstüne şok yaşadı. Oral hemen Hakimler Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayette bulundu. HSK skandal ifade kararı ile ilgili sorumlular hakkında inceleme başlattı.

‘MÜVEKKİLİME KOLAYLIK OLSUN…’

Konuya ilişkin telefonla ulaştığımız Ahmet Toksöz konuşmak istemedi. Avukatı Alp Tekin Yıldırım ise konuya ilişkin başlatılan HSK soruşturmasından haberi olmadığını, müvekkilinin Beykoz’da oturduğunu belirterek, “Müvekkilim ifadeye gidip gelirken kolaylık olsun diye Beykoz’dan şikayette bulundum” dedi. Ancak tüm resmi belgelerde Toksöz’ün ikamet adresi Sarıyer olarak görünüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem