Dev Fare Mahalleye Korku Saldı: Kedi ve Köpekler Bile Kaçtı... İşte O Anlar

Edirne merkez Mithatpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yoldan geçen vatandaşların üzerine doğru fırlayan ve adeta onları kovalayan fare çevresine korku saldı. Sokaktan geçen kedi ve köpeğin ise kaldırımda dolaşan fareyi fark ettiği halde bir şey yapmamasına da vatandaşlar anlam veremedi. O esnada yolda geçen vatandaşların koca fareyi görünce kaçmaları ise ilginç görüntülere neden oldu.

Kalabalık arasında dev fare aradan sıyrılarak gözden kayboldu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Vatandaşlardan İlyas Alırat, "Fareler binalar eski olduğu için buralarda yaşıyor. Tadilata geçilen binaların altından çıkıp insanların üzerine doğru sıçrıyorlar. Yetkililerin bu konu ile ilgilenmesini bekliyoruz" dedi.

Ciğerci esnafı Kazım Ede ise bölgenin eski yerleşim yeri olduğunu belirterek, "Daha önceleri yoktu, binaların alt kısımlarından çıktığını tahmin ediyorum. Burası eski bir mahalle farelerin olması da doğal, eski yapıların altından çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA