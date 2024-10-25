TUSAŞ Saldırısında Yaralananlar Hakkında Son Durum

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 14'ünün taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 14’ü taburcu edildi. 8 yaralımızın durumu stabil olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısına ilişkin ayrıntılar netleşiyor. Saldırıyı düzenleyen iki teröristin de kimliği belli oldu. Teröristlerin PKK üyesi olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, erkek teröristin PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu duyurdu. İkinci paylaşımda ise kadın teröristin kimliğini açıkladı. Kadın teröristin de PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atamaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

8 YARALI TABURCU EDİLDİ

Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde terör saldırısını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'daki terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı, terörle mücadele kararlılığımızı perçinlemiştir" dedi.

"TUSAŞ'IN HEDEF ALINMASI TESADÜF DEĞİL"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ'ın teröristler tarafından hedef alınmasının tesadüf olmadığını belirtti.

Güler, "Türkiye asla hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Hainlerin oyunlarını bozmaya, heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz." dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

Hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerini vurdu.

Savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarının katıldığı harekatta ilk belirlemelere göre 59 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatta 2 üst düzey teröristin öldürüldüğü belirtildi.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

TUSAŞ'a saldırıda şehit olan vatandaşların isimleri açıklandı.

Saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

Kaynak: İHA