Bazada Cesedi Bulunmuştu, Korkunç Ayrıntılar Ortaya Çıktı! Midesindeki Uyuşturucuyu Çıkarmak İçin...

Kırşehir'de 16 Temmuz günü dere kenarındaki baza içerisinde bulunan ceset olayı gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre, cesedi hurda toplayan bir kişi buldu. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cesedi bulan hurdacının da ifadesine başvuruldu.

200 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ, UYUŞTURUCU KURYESİ ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından 200 saatlik görüntü izledi. Yapılan çalışmalarda cesedin İran uyruklu Milad Abolgth'a ait olduğu belirlendi. Uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen Abolgth'ın yapılan otopsisinde midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı.

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Kente gelen Milad Abolgth'ın misafir olduğu Afganistan uyruklu F.N., Sah Zamani Sarvari ve M.N.'nin evinde rahatsızlandığı belirlendi. Bunun üzerine 3 Afgan’ın midesindeki uyuşturucuyu çıkarması için Abolgth'a sıvı içirdikleri tespit edildi. Milad Abolgth hayatını kaybedince 3 şüphelinin cesedi bazanın içine yerleştirerek, hurdacı A.V.V.’nin (41) 3 tekerlekli elektrikli bisikleti ile dere kenarına götürüp, bıraktıkları belirlendi. Polis ekipleri, adreslerine düzenlediği operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sarvari tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'SIVI DETERJAN İÇİRDİM'

Tutuklanan Sah Zamani Sarvari, mahkemede verdiği ifadede tüm suçlamaları kabul ederek, şunları söyledi:

"Milad Abolgth'ın midesindeki yaklaşık 1 kilo kadar bulunan uyuşturucudan bir tek benim haberim vardı. Bizim evde misafir edecektim. Evde rahatsızlanınca bende midesindeki uyuşturucuyu çıkarsın, rahatlasın diye sıvı deterjan türünde bir içecek verdim. Onu içtikten sonra ağzından köpükler geldi. Baktım nabız alamıyorum.

Hemen evdeki diğer bireylere de eldiven giydirdim ve önce elbiselerini çıkarttık. Elbiseleri çöp poşetine koyarak çöp konteynerlerine attık. Ardından evi tüm köşe bucak deterjanlı sularla delil bırakmamak için temizledik. Ardından da cesedi bazaya koyarak dere kenarına attık. Tüm suçlamaları kabul ediyoruz."

Kaynak: DHA