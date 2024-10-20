Derbi Öncesi Galatasaray'da Şok! Yıldız İsim Sakatlandı

Süper Lig'de dev derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber geldi. Ismail Jakobs'un Beşiktaş maçı öncesi sakatlandığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.

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Derbi Öncesi Galatasaray'da Şok! Yıldız İsim Sakatlandı

Galatasaray, Antalyaspor’u 3-0 mağlup ederek Beşiktaş derbisi öncesinde moral depolarken, can sıkan haber yıldız isimden geldi.

Antalyaspor mücadelesinde ağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen Ismail Jakobs’un tedavisine başlandığı bildirildi.

Derbi Öncesi Galatasaray'da Şok! Yıldız İsim Sakatlandı - Resim : 1

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Antalyaspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Ismail Jakobs’un tedavisine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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