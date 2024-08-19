Depremzede Ressam, Sahildeki Kayaları Renklendiriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay’ın İskenderun ilçesinde yıkılan binanın enkazından kurtarılan ressam Edanur Sarar (25), afetin etkilerini unutmak ve unutturmak için sahil şeridindeki kayalara renkli figürler çiziyor. Boş vakitlerinde kalem ve boyalarını alıp deniz kıyısına giden Sarar, kayalara kuş, balık ve meyve gibi figürler çizerek sahili renklendiriyor.

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Depremzede Ressam, Sahildeki Kayaları Renklendiriyor

İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'ndeki evlerinde 6 Şubat depremlerine ailesiyle birlikte yakalanan ressam Edanur Sarar, 5 katlı binanın enkazından sağ kurtuldu. Yaşadığı olumsuzlukları hafifletmek ve kendini rahatlatmak amacıyla resim yapmaya devam eden Sarar, boş vakitlerinde deniz kıyısına kalem ile boyalarını taşıyor, kayalara kuş, balık ve meyve gibi figürler çizerek sahili renklendiriyor. Edanur Sarar, resimleriyle sahilde yürüyenleri motive etmeyi ve onlara moral vermeyi amaçladığını söylüyor.

Depremzede Ressam, Sahildeki Kayaları Renklendiriyor - Resim : 1
Kayaları tuval olarak kullanan, sahilde dolaşan insanların güzel resimler görmesini ve depremin izlerini biraz olsun azaltmak istediğini belirten Sarar, "İnsanları hiç beklemedikleri anda şaşırtmak için bu kayalara çizimler yaptım. Çünkü burada büyük bir deprem oldu bir anlamda yıkıldık. İnsanları bu nedenle güldürmek, şaşırtmak ve motive etmek istedim. Onların yaptıklarımı beğenmeleri, ilgi göstermeleri beni de motive etti. Bu kadar yaşanan kötü olayların ardından insanlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Kırlangıç çizdim, iki kırlangıç arasında bir dünya. Kırlangıç çizmemin nedeni, insanları kazadan beladan kurtaran, yeni başlangıçlar, umutları sembolize eden kuş olarak biliniyor. Ardından anka kuşu çizdim, bu kuşun da anlamı tekrardan doğuş, varoluş, küllerinden yeniden doğan anlamına geliyor. Biz de depremden sonra yeniden umutlanıp, küllerimizden doğuyoruz. Sahili bu şekilde renklendirerek insanları mutlu etmeyi hedefliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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