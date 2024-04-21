Depremin yerle bir ettiği Hatay'da işçi sıkıntısı yaşanıyor: Günlük bin 500 TL yevmiye ile çalışacak işçi bulunamıyor

Hatay'da günlük bin 500 TL yevmiye ile çalıştırılacak işçi aranıyor. 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirde işçi bulma sıkıntısı yaşanıyor.

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Depremin yerle bir ettiği Hatay'da işçi sıkıntısı yaşanıyor: Günlük bin 500 TL yevmiye ile çalışacak işçi bulunamıyor

Depremin yerle bir ettiği Hatay’ın yeniden inşa sürecinin başlamasıyla birlikte inşaat sektöründe iş yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni bir kentin kurulduğu Hatay’da kalıp ustalarının yevmiyeleri bin 500 TL’yi bulmuş durumda ve kentte işçi sıkıntısı yaşanıyor.

Kalıp ustası Ahmet Turunç, işlerinin oldukça yoğun olduğunu ve önümüzdeki 2 yıl boyunca yoğunluğun devam edeceğini belirterek, “Bayağı yoğunuz, işçi bulma sıkıntımız var. Elimizden geldiği kadar güzel Hatay’ımızı inşa etmeye çalışacağız. İşimizin ağır olduğu için kimse bu işe el atmıyor. Bu gidişle 2 yıl kadar bu yoğunluk devam edecek gibi ama gerçekten çok yorulduk. Bir kalıpçının yevmiyesi Hatay’da ortalama bin 500 TL keşke böyle bir afet olmasaydı da böyle bir yoğunluk olmasaydı” dedi.

'GELMEK İSTEYENLER DİĞER İLLERDEN GELİP ÇALIŞABİLİRLER'

Kalıp ustası Mecit Özçelik ise yevmiyelerin ortalama bin 500 TL’yi bulduğunu belirterek diğer illerde iş bulmakta sorun yaşayan vatandaşlara 'Hatay’a gelin' çağrısında bulundu. Özçelik, “Depremin ardından iş yoğunluğu çok var Hatay’da. Bu yoğunluğa yetişemiyoruz. Kalıp ustasının yevmiyesi bin 500 TL yevmiye alıyor Hatay’da. Alttan yetişen eleman yok, bölgede iş sahası da var. Gelmek isteyenler diğer illerden gelip çalışabilirler” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Hatay Deprem İşçi
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