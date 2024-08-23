Naci Görür'den Canlı Yayında İstanbul İçin Korkutan Uyarı

Habertürk canlı yayınında konuşan Görür, İstanbul'da depreme yönelik hazırlıkların yetersiz olduğunu belirterek, şehirdeki konutların büyük bir kısmının ciddi risk altında olduğunu vurguladı.

Görür, İstanbul'daki her üç konuttan ikisinin depremde yıkılabileceğine dikkat çekerek, yaklaşık 16 milyonluk nüfusun yüzde 20'sinin risk altında olduğunu söyledi. "İstanbul depreme yeterince hazırlanmıyor, eğer bir hazırlık yapılıyorsa da bu sadece raporlamada kalıyor ve halka yansıtılmıyor, gözle görülür bir çalışma yok" şeklinde konuştu.

Deprem bilincinin artırılması için toplumun her kesimine ulaşılması gerektiğini vurgulayan Görür, "Depreme karşı bilinçlendirmek için 24 saat halka yayın yapılmalı, anaokulundan liseye kadar çocuklara eğitim verilmeli" dedi. Ayrıca, Türkiye'yi depreme hazırlayacak bir bakanlığın kurulmasının önemine değinen Görür, "Bazı alanlardan tasarruf edilerek bu konuya bütçe ayrılmalı, hükümetler değişse bile bu öncelik değişmemeli. Deprem olup olmayacağını tartışmak yerine, bu bölgeyi depreme dayanıklı hale getirin, böylece huzurlu olun" ifadelerini kullandı.