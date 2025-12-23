Önce Adalet Bakanlığı Sonra TBMM: DEM Parti İmralı Heyeti'nden Peş Peşe Kritik Temaslar

DEM Parti İmralı Heyeti, süreç kapsamında, komisyonda yazılacak nihai rapor yazımı öncesi kritik ziyaretlerine devam ediyor. Heyet ilk olarak Adalet Bakanlığı'nda Bakan Tunç ile bir araya geldi. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan heyet, atılacak yasal adımların görüşüldüğünü kaydetti. Heyetin bir sonraki durağı TBMM oldu. Pervin Buldan ve Mithat Sancar TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşüyor.

Adalet Bakanlığı'ndaki görüşme sonrası İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar şu ifadeleri kullandı:

"Önemli bir görüşmeydi. Gündemdeki sorunları ele aldık. Yürümekte olan süreçle ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda da fikir alışverişinde bulunduk. Bilgi aldık, önerilerimizi sunduk. Adalet Bakanlığı'na önemli bir rol düştüğünü yine sayın Bakan ve ekibi de söylüyorlar. Pek çok konuda çalışmalar devam ediyor. 11. Yargı Paketi dahil hukuksal zeminin barış için güçlü bir hale getirilmesini ele aldık. Süreç ile ilgili düzenlemelerin çeşitli boyutlarda ele alınması da yine söz konusu oldu. Biz Adalet Bakanlığı'nda yoğun çalışma olduğunu gördük. Kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını öğrendik. Hedefimiz barışı hukukla güvence altına almak. Görüşmeler devam edecek, bu süreci barışa, adalete götürmek hep birlikte yapılacak çalışmalarla mümkün olacaktır."

Pervin Buldan ise şöyle konuştu:

"1,5 saatlik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Birçok konu konuşuldu. Özellikle barış süreci ile ilgili çıkarılacak yasada nasıl bir çalışma yapıldığına dair görüşmemiz oldu ama bunun dışında hasta, yaşlı tutuklular da gündeme geldi. Bizlere gelen çok talep var, özellikle COVID infaz düzenlemesinde, onları da belirttik. Sayın Tunç'un yapıcı tutumu için teşekkür ederiz."

Bakan Tunç ise şunları kaydetti:

"Büyük koordinasyon içerisinde yürütülen çalışma ile komisyonun ortaya koyacağı yol haritası kapsamında atılacak adımları konuştuk. Milletimizin geleceği için büyük bir öneme sahip olan 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin değerlerine sahip çıkacak süreci hassasiyetle yürütmeye devam edeceğiz."

