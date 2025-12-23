Yediemin Otoparkında Çifte Cinayet: Boşanma Aşamasındaki Çift Öldürüldü! Şüpheli Tanıdık Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, boşanma sürecinde olan Barış Tekebaş (27) ile Duygu Tekebaş (26) yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi olarak Barış Tekebaş’ın eski işvereni olduğu öğrenilen R.Ş. (46) polis tarafından gözaltına alındı.

TARTIŞMA SONRASI SİLAHLA VURDU

Olay, önceki gece saat 23.30 civarında Ayvacık’taki bir yediemin otoparkında yaşandı. İddiaya göre Tekebaş çifti, henüz kimliği netleşmeyen bir kişiyle yaşadıkları tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, genç çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucu, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen R.Ş.’yi şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada da, "22 Aralık 2025 günü saat 23.30 sıralarında Ayvacık İlçesi Fatih Mahallesi Edremit Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin bahçesinde, B.T. (2002) ve D.T. (2002) isimli şahıslar ateşli silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunmuştur. Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; Olayı gerçekleştirerek firar eden şüpheli şahsın R.Ş. (1979) olduğu tespit edilmiş ve Ahmetçe Köyü kırsalında bulunan bir barakada kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA