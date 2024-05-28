Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda kişiye özel atama! ‘Sanat yönetmeni seçiminde yönetmelik değiştirildi' iddiası

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan “Müzik eğitimi almamış, sanatla ilgili herhangi bir birimde bir ay bile çalışmamış bir kişi, sanat yönetmenliği görevini nasıl yapacaktır? Sanatçılarla ve sanat ekibiyle hangi bilgisiyle müzikle ilgili konuları konuşacak ve müzik etkinliği koordinasyonunu nasıl sağlayacaktır? Söz konusu bu durum tam bir nepotizm örneği” dedi.

ŞARTLAR YOL SAYILDI

Cumhuriyet'ten Öznur Oğraş Çolak'ın haberine göre; atama ile ilgili tüm iddialar şu yönde:

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletme Merkez Müdürlüğü (DÖSİM); 5 Nisan’da yaptığı duyuruyla, CSO Ada Ankara’nın sanat yönetmeni olacak olan kişiye ilişkin, daha önce şart olan “konservatuvar mezuniyeti” ve “beş yıllık denetim sahibi” olma hükmünü uygulamadı.

Lisans mezunu ile üç aylık deneyim sahibi olduğuna dair referans yazısı olması şartıyla 26 Şubat’taki alım ilanına “sanat yönetmeni” pozisyonu için altı aday başvurdu. Bir aday “Deneyimi yok; mezuniyeti uygun değil”, dört aday ise “Deneyimi yok; projede görev almamış” açıklamasıyla mülakata hak kazanamayanlar listesinde sunularak kabul edilmedi.

B.M. isimli adayın itirazı “deneyiminin A sınıfı kültür merkezinde olmaması” gerekçesiyle olumsuz olarak cevaplandı. Böylece, konservatuvar mezunu olmayan ve CSO Ada Ankara’da yaklaşık üç aylık sürede sanat koordinatörü adı altındaki resmi olmayan kadroda çalıştırılan Hafize Çağla Özden, 29 Mart’taki mülakata bu kadrodaki tek aday olarak girdi ve kazandığı 5 Nisan’da DÖSİM sayfasında duyuruldu.

DENEYİM YOK

Daha önce, 3-7 Ocak 2022 arasında açılan ve sanat yönetmeni unvanı için oluşturulan ilanda eğitim durumu; “en az lisans düzeyinde konservatuvar mezunu olmak” şartına bağlıyken ve “özel şart/ deneyim” hanesinde “Kültür sanat merkezlerinde veya kültürel etkinliklerde kurumsal ilişkileri yönetme, sanat ve gösteri etkinlikleri planlama, projelendirme, düzenleme ve pazarlama konularında en az beş yıllık deneyim sahibi, ulusal ve uluslararası kültür sanat etkinliği projelerinde görev almış olmak” şartı bulunuyorken adeta Özden için kişiye özel değişiklikler yapıldığı görüldü.

DÖSİM, 26 Şubat ile 8 Mart 2024 arasında geçerli olan yeni duyuruda ise, sanat yönetmeni olacak kişilerin eğitim durumu’nun “en az lisans” seviyesinde olmasını belirterek “konservatuvar” ibaresini kaldırdı. Mezun olunan fakülte/bölüm sütununu ekleyerek sanat yönetmenliği / sahne sanatları bölümü / halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü ifadelerini kullandı, hatta konservatuvar mezunlarına kapıyı kapattı. Özel şart/deneyim şartı ise; “Adayların A sınıfı kültür merkezlerinde kurumsal ilişkileri yönetme, sanat ve gösteri etkinlikleri planlama, projelendirme, düzenleme ve pazarlama konularında yetkili yönetici pozisyonunda en az üç ay deneyim sahibi olduğunu meslek kodu bilgisi içeren SGK Hizmet dökümleri veya çalıştıkları kurumlardan alacakları referans yazıları ile belgelendirmesi; Mesleği ile ilgili konularda en az iki yıl deneyim sahibi olduğunu meslek kodu bilgisi içeren SGK Hizmet Dökümleri veya çalıştıkları kurumlardan alacakları referans yazıları ile belgelendirmesi; ulusal ve uluslararası kültür sanat etkinliği ve projelerinde görev aldığını belgelendirmesi” ifadesini zorunluluk değil, gereklilik şeklinde belirterek adeta kişiye özel hale getirdi. Sonuç: 5 Nisan 2024’te Hafize Çağla Özden “sanat yönetmeni” olarak ilan edildi.

Başka bir iddiaya göre ise DÖSİM’e bağlı “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi” ve “Ankara Cumhurbaşkanlığı senfoni Orkestrası Konser alanları işletmeleri” olarak “kurulduğu” ifade edilerek, bunlara ihdas edilen işçi kadrolarına yapılacak alımlar, 18 Eylül 2020’de “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında uygulanacak usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ikinci maddesine eklendi.