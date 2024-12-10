Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Protesto Eden Gençlere İşkence İddiası: Bakan Tunç'tan Yalanlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşması esnasında İsrail'e yönelik ticaret nedeniyle protesto eden dokuz gencin çıplak arama ve işkence iddiasına iddiasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yalanlama geldi. Tunç, "Aramalar, insan haysiyetine saygı esas alınarak gerçekleştirilir. Söz konusu aramalar uluslararası kriterler çerçevesinde yapılmıştır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Protesto Eden Gençlere İşkence İddiası: Bakan Tunç'tan Yalanlama

TBMM Genel Kurulu'nda; TBMM, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor. Yürütme adına söz alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT World Forum etkinliğindeki konuşması sırasında Türkiye'nin İsrail ile ticaretini protesto eden 6 kadın, 3 erkek olmak üzere 9 gencin gözaltında çıplak arama, şiddet ve işkenceye maruz bırakıldığı iddialarına yönelik konuştu.

İddiaları yalanlayan Tunç, "Aramalar, insan haysiyetine saygı esas alınarak gerçekleştirilir. Söz konusu aramalar uluslararası kriterler çerçevesinde yapılmıştır." dedi.

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu kişilerin kötü muameleye maruz kaldıkları iddiaları doğru değildir. Uygulama gerçekleştirilmiş olup çıplak arama kesinlikle söz konusu değildir. Aramalar, insan haysiyetine saygı esas alınarak gerçekleştirilir. Söz konusu aramalar uluslararası kriterler çerçevesinde yapılmıştır. Başörtüsüne yönelik kısıtlama kesinlikle söz konusu değildir."

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