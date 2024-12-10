Marmaray'daki Teknik Arıza Giderildi, Seferler Normale Döndü

Marmaray'da saat 21.55 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle seferler durduruldu. Marmaray'dan yapılan açıklamada 23.00 itibarıyla arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü bildirildi.

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Marmaray'daki Teknik Arıza Giderildi, Seferler Normale Döndü

Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme seferleri durduruldu.

Marmaray'dan yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

ARIZA GİDERİLDİ

Marmaray'dan yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü bildirildi. Açıklamada, "Teknik arıza saat 23.00 itibarıyla giderilmiş ve Marmaray seferleri başlamıştır. Bekleyen yolcularımız için Halkalı ve Gebze istasyonlarından 23.10 ve 23.25 çıkışlı ikişer ilave sefer konulmuştur" denildi.

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