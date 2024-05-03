Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek gayemiz Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyetiyle buluştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin İsrail ile ticareti durdurma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İsrail’in soykırım halkına yaptığınız yardımlar dolayısıyla tebrik ediyorum. Türkiye, Gazze’ye gönderdiği 50 bin tona yaklaşan insani yardım malzemesiyle dünyada ilk sıradadır. İsrail’i ateşkese zorlamak amacıyla ticari olarak biliyorsunuz bazı tedbirler aldık. Adımın sonuçlarını iş dünyası ile eşgüdümle yürüteceğiz.

"DİK DURACAĞIZ"

Şunun bilinmesini isterim; biz bölgemizdeki hiçbir ülkeyle düşmanlık peşinde değiliz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi biz coğrafyamızda çatışma görmek istemiyoruz. Tüm inançlar olarak hep birlikte barış içinde yaşamak istiyoruz. Aldığımız bu kararla, batının bizim üzerine nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Ama ben şu anda MÜSİAD şahsında tüm Türk iş adamlarına şunu söylüyorum; dik duracağız.

"TEK GAYEMİZ NETANYAHU'YU ATEŞKESE ZORLAMAK"

“Bu bazı sıkıntılara neden olabilir” diyorlar… Ben de diyorum ki; biz bütün sıkıntıları giderecek tek gücün Allah olduğuna inanıyoruz. Ve biz doğru olanı yaptığımızın şu anda farkındayız. Biz bugün bu insanların yanında yer almazsak, yarın benzer şeyler bizim başımıza geldiği zaman, bizim yanımızda kim yer alacak? Bizim burada tek gayemiz vardır; Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamaktır.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE 4 YILLIK SEÇİMSİZ BİR SÜRE VAR"

31 Mart seçimlerini Türkiye demokrasisine yakışır bir olgunlukla tamamladık. Seçim maratonu milletimizi, ekonomimizi ve iş dünyamızı yormuştur. 1 Nisan sabahı itibarıyla seçim gündemini geride bırakmış olduk. Türkiye’nin önünde 4 yıllık hazine değerinde seçimsiz bir süre var. Bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz, lüzumsuz tartışmalarla, gerilim siyasetiyle heba etmememiz gerekiyor. 4 yıllık sürede ekonomik sıkıntılarımızın çözümü başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanabileceğiz.

EKONOMİ MESAJLARI

Enflasyonu düşürmek için kararlı adımlar atıyoruz. Bugün açıklanan nisan ayı enflasyon ve dış ticaret verileri OVP beklentilerimizle uyumludur. Enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren inşallah daha umut verici rakamları göreceğiz. Hayat pahalılığı meselesini, enflasyonu düşürüp kalıcı refah artışı sağlayarak çözüme kavuşturacağız.