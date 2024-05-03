İlk sıra dikkat çekti: Türkiye'de en fazla öğrenciye sahip ilk 10 ülke belli oldu

Ülkemizde yükseköğretime kayıtlı yabancı öğrenciler arasında, en fazla öğrenciye sahip ilk 10 ülke açıklandı.

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İlk sıra dikkat çekti: Türkiye'de en fazla öğrenciye sahip ilk 10 ülke belli oldu

Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencilerin en çok hangi ülkeden geldiği belli oldu.

YÖK'ün verilerine göre, ülkemizde yükseköğretime kayıtlı öğrencilerin %4,8'ini yabancı uyruklu öğrencilerin oluşturduğu gözlemlendi.

Suriyeli öğrenciler, tüm yabancı uyruklu öğrencilerin % 18,1'ini oluştururken, Suriyeli öğrencileri Azerbaycan ve Türkmenistan Suriye’yi takip ediyor.

En çok öğrencisi bulunan ilk 10 ülkeler şöyle:

İlk sıra dikkat çekti: Türkiye'de en fazla öğrenciye sahip ilk 10 ülke belli oldu - Resim : 1

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