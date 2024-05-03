İlk sıra dikkat çekti: Türkiye'de en fazla öğrenciye sahip ilk 10 ülke belli oldu
Ülkemizde yükseköğretime kayıtlı yabancı öğrenciler arasında, en fazla öğrenciye sahip ilk 10 ülke açıklandı.
Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencilerin en çok hangi ülkeden geldiği belli oldu.
YÖK'ün verilerine göre, ülkemizde yükseköğretime kayıtlı öğrencilerin %4,8'ini yabancı uyruklu öğrencilerin oluşturduğu gözlemlendi.
Suriyeli öğrenciler, tüm yabancı uyruklu öğrencilerin % 18,1'ini oluştururken, Suriyeli öğrencileri Azerbaycan ve Türkmenistan Suriye’yi takip ediyor.
En çok öğrencisi bulunan ilk 10 ülkeler şöyle:
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