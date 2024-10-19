Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz'dan Ortak Açıklama: İsrail İçin Farklı Mesajlar Verdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sizleri en kalbi duygularımla, saygımla selamlıyorum. Sayın şansölye ve ekibine bir kere daha hoş geldiniz diyorum. İki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıldönümü. NATO müttefikimiz Almanya ile her alanda yoğun ilişkilere sahibiz.

İkili ticaretimiz 50 milyar dolara ulaştı, hedefimiz 60 milyar dolara ulaşmak.

Almanya'nın AB içindeki anahtar rolünden dolayı fikirlerimizi aktardım. Vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere AB'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olacağını belirtti.

Aşırı sağcı akımlar Avrupa'da yükseliyor. Bu durum yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi tedirgin ediyor. Alman hükümetinin izlediği birleştirici tutum üzerinde durduk.

Bölgede yaşanan insanlık dramı devam ediyor. Acilen kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrail üzerindeki gerekli baskının oluşması için elimizden geleni yapmamız şart. Vicdan sahibi tüm siyasetçilerin İsrail'e dur demesini bekliyoruz."

ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ'UN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından konuşan Scholz'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yakın bilgi alış verişlerinde bulunmamız çok önemli. Hem ikili konularda hem de dünyadaki konularda.

Ukrayna'ya Rusya'nın saldırısını hepimiz uluslararası hukukun bir ihlali olarak gördük. Ancak bu savaşın sonsuza kadar sürmemesi için ne yapabiliriz? Rusya, tüm Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atıyor.

Ancak biz İsrail konusunda farklı fikirlere sahibiz. 7 Ekim'deki Hamas saldırısı korkunç bir suçtu. İsrail'in kendini savunma hakkı olduğu görüşüne sahibiz.

Tırmanmanın azalması ve bir ateşkes bu çatışmanın yayılmasını engellemek için şarttır. İki devletli bir çözüm olmalı.

Göç ve mülteciler konusunda Türkiye önemli çabalar harcıyor. Suriye'deki savaşın sonuçları konusunda Türkiye'ye desteğimiz sürecek.

Türkiye ve AB arasında ilişkilerin gelişmesini arzu ediyoruz."

SORU-CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bini aşkın insanın öldürüldüğü bir katliam söz konusu. Bütün bu insanların öldürülmesi konusunda başta Güney Afrika olmak üzere Lahey Adalet Divanı'na onların müracaatıyla başlayan süreci biz de dahil olmak üzere birçok dünya ülkesi Lahey Adalet Divanı'na bu müracaatı onlarda tazelemiştir, zenginleştirmiştir. Bu ülkelerden bir tanesi de biziz. Çünkü 50 bin insanın öldürülmesi 100 bine aşkın insanın yaralı halde olması herhalde 'F-35'lerle iyi vurdunuz, iyi yaptınız' dedirtmez. Bunlara siz nereye gidiyorsunuz dedirtir.

İsrail Dışişleri Bakanı'nın şahsımla ilgili yaptığı açıklamayı da bir takip ederseniz onu şöyle bir öğrenirseniz herhalde niçin Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na İsrail Dışişleri Bakanı bu şekilde saldırdı veya saldırıyor. Bunun hesabını sorusunu siz de sorarsınız. Ben de sizlerden bunu bekliyorum.

SURİYELİ MÜLTECİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şunu açık ve net söylememde fayda var. Suriye'den ilk etapta bize 4 milyon civarında mülteci geldi. Şu anda da 3 buçuk milyon civarında Suriyeli mülteci ülkemizde. Kapımız onlara hep açık olmuştur, açıktır. Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa biz onlara da kapımızı açık tuttuk. Lübnan'da Türkmenler de var. Kapımız onlara açık.

Scholz: Göç konusundaki iş birliği için teşekkür ediyorum. Suç işlemiş kişiler geri gönderilmeli.

İsrail, kendini savunma hakkına sahip. Biz her zaman insani yardım için çaba harcadık Gazze'ye. İkili devlet çözümü ve ateşkes için çaba harcamak durumundayız. Almanya soykırımın olduğuna dair iddiaların arkasında durmuyor. Tabiki acılar paylaşılıyor. Burada yasal bir tutum var. Almanya'nın yasal tutumu ortada.

İSLAMOFOBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağırlıklı olarak Avrupa'da maalesef İslam düşmanlığı yaygın bir şekilde devam ediyor. Almanya'da İslam düşmanlığı devem ederken başını PKK ve FETÖ çekiyor. Bu terör örgütlerine karşı ortak mücadeleyi sürdürelim kararını birlikte verdik.

Scholz: Çoğulcu bir demokraside ortak bir gelecek başarılabilir. Almanya'da din özgürlüğü önemli. PKK'nın işlediği suçlar için de önemli bir mücadele içinde Almanya.

Almanya'nın İsrail'e karşı bir sorumluluğu var. Bizim sebep olduğumuz acılar nedeniyle.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Netanyahu'nun kafa yapısında bu savaşı belli bir dairede tutmak değil, yayma anlayışı var. İsrail'in elindeki imkanlar fazla. Gazze'de başlayan savaş Lübnan'a kadar yayıldı.

Scholz: İnsani yardım her yere ulaşmalı. Almanya en çok insani yardım yapan ülkelerden biri.