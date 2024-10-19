Polise Saldırının Adresi Bu Kez Antalya! Hayati Tehlikesi Sürüyor

Türkiye’de son dönemde artan polise saldırı olaylarına bir yenisi daha eklendi. Antalya'nın Serik ilçesinde bir polis memuru uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Sanayi sitesinde plakası olmayan beyaz bir aracın içerisinden, yolda yürüyen bir kişiye pompalı tüfekle ateş edildi. Saçmaların isabet ettiği kişi yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradan da Antalya'ya sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin yaptığı çalışmada, yaralının, Serik'e otomobil almak için gelen Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Şen, şüphelinin ise G.K. olduğu tespit edildi.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı sırasında bir tamirhanede bulunan otomobile de saçmaların isabet ettiği görüldü.

ARTAN POLİSE SALDIRI VAKALARI

Türkiye’de son zamanlarda polise saldırı vakalarında ciddi artış görülürken, İstanbul’da Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçti (19) polis merkezinden kaçmış ve Şeyda polisin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Yine İstanbul’un en işlek noktalarından biri olan İstiklal Caddesi’nde bir şahıs polis memurunun arkasından gelerek boynundan bıçaklamıştı. Bu saldırıdan bir gün sonra ise Konya’da bir şahıs şikayet üzerine eve gelen polislerin üzerine bıçakla koşmuş ve bir polis memurunu 7 kez bıçaklamıştı.

Kaynak: AA