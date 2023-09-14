Cübbeli'den Akif Beki'ye dava

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, gazeteci Akif Beki’nin 22 Temmuz 2022 tarihinde Karar gazetesinde kaleme aldığı ‘Cübbeli’nin Diyanet’le alıp veremediği’ başlıklı yazısı hakkında yaptığı suç duyurusu bulundu. Mahkeme Beki'ye dava açılmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile gazeteci Akif Beki'nin cezalandırılması talep edildi. İddianame, İstanbul Anadolu 26’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

AKİF BEKİ NE YAZMIŞTI?

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre; gazeteci Akif Beki, 'Cübbeli’nin Diyanet’le alıp veremediği' başlıklı yazısında şunları söylemişti:

"Cemaat içi çekişme bel altına inip de ‘kasetlerini patlatırız’ şantajına maruz kalınca, ‘Hoca’ lakaplı Cübbeli Ahmet, Diyanet’e sardırdı. Dikkatleri kendinden uzaklaştıran iki tehlikeden söz ediyor. Biri, FETÖ. Diğeri ise Türkiye’de ‘silahlanan’ ve topluma ‘yayılan’ Selefi-Vehhabi din anlayışı. Diyanet’i, FETÖ’yle mücadele etmemekle ve Selefi-Vehhabi anlayışını besleyip yaygınlaştırmakla suçluyor.

'MENKIBECİ TABİİ Kİ RİVAYETLE KONUŞACAK'

Güya… Birincisi; ‘Diyanet’in yurt dışı hutbelerinde FETÖ aleyhinde bir hutbe okutmadığı bilgisi’ kendisine gelmiş. İkincisi de Diyanet’in camiye soktuğu Selefi-Vehhabiler silahlanıyormuş, iç savaş çıkaracaklarmış ama hücre evleri basılırsa bu silahlar orada bulunamazmış. Bir menkıbeciden başka ne beklenirdi, tabii ki rivayet diliyle konuşacak. Toprağa gömülü silahların yerini Cübbeli biliyor ama polis bulamaz. Diyanet’in, yanlış ve tehlikeli dini şiddet propagandasına camileri açtığı, zaten FETÖ’yle de mücadele etmediği istihbaratı yine ona geliyor ama MİT’e gitmiyor. Heyecanlı heyecanlı anlatıyor menkıbesini.

‘RAHATSIZ EDİCİ VE TAMAMI GERÇEK DIŞI’

Diyanet, ciddiye alıp cevap vermek zorunda kaldı. ‘Üzücü, rahatsız edici ve tamamı gerçek dışı’ diyerek yalanladı. Haksızlık etmeyeyim; ‘din istismarıyla mücadele’nin, görevleri arasında olduğunu hatırlatıyor Diyanet. Ne ki, Cübbeli’nin hurafeleriyle mücadelenin de FETÖ’yle mücadelenin ayrılmaz bir parçası olduğunu söylemiyor. Hani nasıldı Diyanet’in ilgili raporu; din hokkabazlarının halkı aldatmakta kullandığı batıl inanç ve hurafeler çürütülmeden FETÖ’yle mücadele kazanılamazdı… Hani inanç bezirganlarının hurafelerine karşı halk aydınlatılacaktı. Şarlatanlara kananlar bilinçlendirilmedikçe FETÖ’ler bitmez, biri gider başkası gelirdi. Yenilerinin çıkması önlenemezdi… Vaaz kürsüsünden yanmaz kefen pazarlayan, sırattan geçiren takunya satan hurafeciler, dini ticaretlerine alet edenler yok mu hala? Oysa Diyanet’in, din tacirlerine karşı milleti uyaran, uyandıran bir hutbe okuttuğunu henüz ben de duymadım. Cübbeli, hurafecilerle değil hurafe karşıtlarıyla mücadele etmediği için Diyanet’ten rahatsız. Diyanet’in ona iliştiği, dini istismar edenlerin tezgahına bir şey dediği yok. Bu da Cübbeli’nin, FETÖ’yle etkin mücadele edilmediği eleştirisini doğruluyor."