Cübbeli Ahmet: Arabı sevmek imandır, sevmemek kafirliktir

Cübbeli Ahmet Araplar için, "Araplar faziletli bir millettir ya. Arap'ı sevmek imandır, sevmemek kafirliktir. Hadis-i Şerif’tir bu" dedi. Cübbeli'nin bu sözleri sosyal medyada tepki topladı.

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Sosyal medyanın ünlü ismi Cübbeli Ahmet'in Araplara yönelik sözleri gündem oldu.

İsmailağa Cemaatine ait Lalegül TV'de konuşan, halk arasında Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Araplar faziletli bir millettir ya. Arap'ı sevmek imandır, sevmemek kafirliktir. Hadis-i Şerif’tir bu" dedi.

Cübbeli Ahmet'in sözlerinin tamamı şöyle:

"Arapların aleyhine konuşuyorlar. Yar Rabbi bunlar bozuk adamlar ya. Arapların aleyhine konuşuyorsun. Filistin’de 3 milyon, Batı Şeria var 14 milyon kişi var. Yahudiler üstlerinde bomba yağdırıyor. Kaçmıyorlar. Allah için Kudüs’ü bekliyorlar, nerede var ya? Araplar faziletli bir millettir ya. Arap'ı sevmek imandır, sevmemek kafirliktir. Hadis-i Şerif’tir bu."

İLAHİYATÇI YAZARDAN TEPKİ

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, Cübbeli Ahmet'in bu sözlerine X(eski Twitter) hesabından tepki gösterdi.

Kılıç şunları söyledi:

"Cübbeli: "Arapları sevmeyen kafirdir!" Biz de soralım: İslam, Arapları sevme dini mi? Arap dini mi? Peki ya Arapların dışındaki öbür milletler ne olacak? Bize ırkçı diyenlere bakın, kimmiş ırkçı, görün... Cübbeli'nin söylediği hadisler uydurma... Gerçek değil!"

Kaynak: Gerçek Gündem

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Cübbeli Ahmet Arap
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