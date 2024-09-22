Çorum'da Trafik Kazası: İki Otomobil Kavşakta Çarpıştı

Çorum-Samsun karayolunda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Bekir Tataroğlu idaresindeki araç Baraj kavşağından Samsun istikametine dönmek istediği sırada Hasan Aytaş idaresindeki araç ile kavşakta çarpıştı.

Kazada Ümmühan Aytaş yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA