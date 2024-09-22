Denizli'de Operasyon: Binlerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Denizli’de kaçakçılıkla mücadele kapsamında üç ayrı adrese operasyon düzenlendi. Binlerce kaçak tütün ürünü ve içki ele geçirilirken, 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

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Denizli'de Operasyon: Binlerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Denizli’de 'tütün ve tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı' suçunun önlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

3 ayrı adrese yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yakalan 2 kişi hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçu çerçevesinde adli işlem yapıldı.

Yapılan operasyon ve aramalarda 29 bin 860 adet sarma/dolma sigara, 11 bin adet boş makaron, 40 litre etil alkol, 16 kilogram açık kıyılmış tütün, 3 buçuk litre kaçak alkollü içki, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 4 adet alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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