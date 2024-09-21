Çöp Kamyonu Şarampole Uçtu; Sürücü ve Temizlik Görevlileri Yaralandı
Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu şarampole uçtu. Kazada sürücü ve 2 temizlik görevlisi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde saat 14.30 sıralarında kaza meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Yener Y. (40) yönetimindeki çöp toplama kamyonu, yokuş aşağı inerken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı
. Yan yatarak duran aracın sürücüsü ile yanındaki temizlik görevlileri Erhan S. (40) ve Onur Ç. (26) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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