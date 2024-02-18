Çocuklar yıkık binada okumaya mahkum edildi: Öğrenciler, okulda bulundukları sürede endişe yaşıyor

EGEMEN İSAR – GERÇEK GÜNDEM

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Eskihan köyündeki Eskihan İlkokulu ve Ortaokulu’nda okuyan öğrencilerin eğitim aldığı bina yürek sızlattı.

Eskihan İlkokulu ve Ortaokulu’nun bir arada bulunduğu binanın sıvaları dökülmüş ve camları kırık.

Gerçek Gündem’in konuştuğu veliler, okul binasının ısınması için çabalandığını ancak bunun da yetersiz kaldığını belirtti.

Okula ait sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde, sıklıkla binanın ön tarafının kullanıldığı görüldü. Okulun ön cephesi arkasına nazaran görece daha iyi durumda.

BAKANLIĞA BAŞVURDULAR AMA ADIM ATILMADI: ÇOCUK OKULDA ENDİŞE YAŞIYORLAR

Veliler, daha önce binanın yenilenmesi için MEB’e talepte bulunduğu ama herhangi bir adım atılmadığını belirtti.

Gerçek Gündem’e konuşan bir veli, “Çocukların bu şartlar altında okuma isteği olmuyor. Hijyenin olmadığı bir binada; binanın ne zaman çökeceği korkusunu yaşayan öğrenciler, okulda bulundukları sürede endişe yaşıyor” dedi.

Binanın fotoğrafları şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem