Cinsel İstismara Uğrayan Sıla Bebekten Kötü Haber! İlaçlara Artık Tepki Vermiyor

Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu adli tıp raporuyla belirlendi. Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alındı.

İLAÇLARA TEPKİ VERMİYOR

Sıla'nın teyzesi Aslı Tatar, doktorlarla yaptıkları görüşme sonrasında, “Sıla artık ilaçlara da tepki vermiyor. Durumu her geçen gün daha da kritikleşiyor. Ama yine de kalbi attıkça bir umut var diyoruz. Tek dileğimiz, Sıla'dan iyi haberler almak. Doktorlarımızla sürekli görüşüyoruz ve iğne ucu kadar da olsa bir umut var diyoruz. Ancak bugün doktorlarımızla konuştuk ve Sıla'nın ilaçlara da artık tepki vermediğini öğrendik” dedi.

'CAN ÇEKİŞİYOR'

Açıklama sırasında gözyaşlarını tutamayan Tatar, “Her telefon çaldığında, ‘Acaba Sıla'dan bir haber mi geldi?' diye yüreğimiz ağzımıza geliyor. Rabbim kimsenin başına vermesin, düşmanımın bile. Hele ki bir insanın canı kanı olunca. Doktorlarımız sağ olsunlar ellerinden geleni yapıyor, insanların başına gelince bizim ciğerimiz kan ağlıyordu. Şimdi ise bizim başımıza geldi. Canımızın orada canı yanıyor. Ve her gün daha kötü haber alıyoruz. Hocalarımız mücadele ediyor sağ olsunlar. Hani Sıla için nerde kimse yok. Biz yalnızız burada, yapanlar cezaevinde. Yani bitti mi bu olay bu kadar mı? Sıla can çekişiyor. Hani insanlarımız neredeler. Canımız yanıyor. Her gün doktorlardan kötü haber alarak canımız yanıyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA