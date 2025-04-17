Çinli Elektrikli Otomobil Şirketlerine 'Adana' Çağrısı

DEVA Partisi Adana milletvekili Sadullah Kısacık, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Çinli elektrikli otomobil üreticilerine yönelik çağrıda bulundu. Kısacık, Çinli şirketlere Adana’yı işaret etti. Kısacık, Adana’nın uluslararası yatırımcıların programlarına girmemesine ilişkin, “Güçlü yan sanayisi, altyapısı, elektrikli araç üretimindeki bilgi ve becerisiyle Türkiye’de elektrikli araç üretimi yapacak üç ilden birisi olan Adana, iktidarın yatırım gündeminde yok” diye konuştu.

Adana’nın Çinli şirketler için sanayiden altyapıya pek çok alanda avantajlı olduğunu savunan Kısacık, “Adana’nın Mersin ve Yumurtalık serbest bölge limanlarına yakınlığı, Çukurova Üniversitesi ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi gibi köklü ve yenilikçi eğitim kurumlarına, yetişmiş insan kaynağına, geniş istihdam potansiyeline, güçlü sanayi geçmişine, gelişmiş yan sanayi dallarına ve altyapıya sahip olması, ulusal ve uluslararası elektrikli araç yatırımcılar için şehrimizi cazip kılıyor.

TEMSA gibi 55 yıldır otobüs üreten ve son yıllarda ürettiği elektrikli otobüsleri Dünya ülkelerine ihraç eden başarılı bir üretici kuruluşu ve araç üretimine bağlı yüze yakın yan sanayi firmasını bünyesinde bulunduran Adana’nın, Çinli araç üretim firmalarının yatırım gündeminde bulunmamasını anlamlandıramıyorum” ifadelerini kullandı.

Adana’ya yapılacak olası bir yatırımın çevre iller için de işsizlik sorununa alternatif olacağını savunan Kısacık, “Adana bugün yüzde 11,4 oran ile işsizlikte 11. sırada yer alıyor. Yatırımlarla sağlanacak geniş istihdam sadece Adana’ya değil; Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis gibi işsizlik oranının yüksek olduğu illerimize de istihdam konusunda fırsatlar sunar” dedi.

‘ULUSLARARASI FİRMALARIN ADANA’DAN HABERİ YOK’

Uluslararası şirketlerin Adana’dan haberi olmadığını belirten kısacık, “Adana’nın potansiyelini ve ülkemiz ekonomisine ürettiği katma değeri bilmiyorlar. Güçlü yan sanayisi, altyapısı, elektrikli araç üretimindeki bilgi ve becerisiyle Türkiye’de elektrikli araç üretimi yapacak üç ilden birisi olan Adana, iktidarın yatırım gündeminde yok” ifadelerini kullandı.